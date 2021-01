Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retournement de situation à venir pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 31 janvier 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que les discussions pour la prolongation du contrat de Sergio Ramos seraient dans l’impasse, tous les scénarios resteraient envisageables pour l’avenir de l’international espagnol.

Arrivé en provenance du Séville FC en 2005, Sergio Ramos pourrait être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Et pour cause, tandis que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, les négociations dans l’optique d’un renouvellement de son bail seraient plus complexes que jamais. En effet, les deux parties ne parviendraient pas à s’entendre au sujet de son futur salaire, le joueur de 34 ans refusant que ses émoluments soient diminués de 10% malgré le contexte économique délicat lié au passage de la pandémie de Covid-19. Ainsi, l’hypothèse d’un départ libre de Sergio Ramos en fin de saison n’a jamais semblé aussi crédible. Cependant, un retournement de cette tendance ne serait pas encore à écarter.

Tout reste possible pour la prolongation de Sergio Ramos !