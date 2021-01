Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG dans le collimateur de Pérez… à cause de Ramos ?

Publié le 31 janvier 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ du Real Madrid, Florentino Pérez se méfierait du club de la capitale française dans ce dossier.

À un peu plus de cinq mois de la fin de son contrat, Sergio Ramos est sur le chemin d’un départ libre du Real Madrid en fin de saison. Et pour cause, l’international espagnol de 34 ans ne parvient pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’une prolongation de son bail. La question de son nouveau salaire serait le principal frein dans les négociations, et cette situation aurait donné des idées au PSG. En effet, il a dernièrement été annoncé que le club parisien aurait formulé une offre à Sergio Ramos pour un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 15 M€/an. Et visiblement, Florentino Pérez pense que cette offre du PSG n’est pas inenvisageable…

Le PSG intéressé par Sergio Ramos ? Florentino Pérez veut en avoir le coeur net !