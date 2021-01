Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait identifié le successeur de Sergio Ramos !

Publié le 31 janvier 2021 à 10h00 par D.M.

Sergio Ramos se dirigerait vers un départ du Real Madrid à la fin de la saison. Pour le remplacer, le club espagnol aurait ciblé Jules Koundé, performant sous le maillot du FC Séville.

L’avenir de Sergio Ramos fait énormément parler. Et pour cause, le défenseur arrivé au Real Madrid en 2005 pourrait quitter son équipe à l’intersaison. Le joueur de 34 ans voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec ses dirigeants. Sergio Ramos refuserait notamment de consentir un effort financier et de baisser son salaire de 10%. A en croire The Mirror , l’international espagnol a de grandes chances de changer d’air cet été et pourrait s’engager avec Manchester United.

Koundé pour remplacer Sergio Ramos ?