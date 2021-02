Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 10 février 2021 à 12h10 par T.M.

Alors que tout le monde s’enflamme à propos d’une arrivée de Lionel Messi au PSG, Jordi Cruyff estime que cela est bel et bien envisageable.

Cela fait maintenant de longues semaines qu’un sujet anime le PSG et le FC Barcelone : l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat, l’Argentin pourrait s’en aller à la fin de la saison et du côté de la capitale française, on lui tend déjà les bras. En effet, les appels du pied en provenance de Paris se sont multipliés, que ce soit de la part de Neymar, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria. Si cela ne manque pas d’agacer Ronald Koeman et tout le club blaugrana, le danger est bel et bien réel pour Messi à en croire Jordi Cruyff, fils de Johan Cruyff.

« Tout est possible »