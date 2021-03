Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ciblé par les critiques, Pjanic monte au créneau pour son avenir !

Publié le 27 mars 2021 à 8h30 par Th.B. mis à jour le 27 mars 2021 à 8h32

Alors qu’il ne figure pas spécialement dans les plans de Ronald Koeman comme le prouvent ses récentes non-titularisations, Miralem Pjanic ne cultiverait pas pour autant des envies de départ et compterait bien s’imposer au FC Barcelone.

Ne proposant pas le même football que lors de son passage à la Juventus, Miralem Pjanic ne semble pas entrer dans les plans de Ronald Koeman. En attestent ses trois derniers matchs de Liga passés en intégralité sur le banc du FC Barcelone. De quoi lui valoir les critiques de la presse alors que le Barça a fait un investissement conséquent en juin dernier pour le faire venir de la Juventus dans une grosse opération qui a vu Arthur Melo faire le chemin inverse. En février dernier, Miralem Pjanic révélait n’accepter que très difficilement sa situation sportive au Barça . Cependant, il ne compte pas pour autant baisser les bras comme il l’a fait savoir ce samedi.

« Je n'ai pas signé au Barça pour partir l'année suivante »