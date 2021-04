Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik a fixé une grosse exigence pour son salaire !

Publié le 7 avril 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Désireux de quitter l’OM l’été prochain alors qu’il figure sur les tablettes de plusieurs cadors étrangers, Arkadiusz Milik aurait un objectif bien précis en tête : obtenir une grosse revalorisation salariale à hauteur de 4M€ par an.

Recruté par l’OM au cours du mercato de janvier, Arkadiusz Milik a rapidement prouvé sa valeur à la pointe de l’attaque phocéenne avec un rendement intéressant de 3 buts en 8 matchs de Ligue 1. Mais son avenir n’est pas pour autant fixé, puisque même si son entourage a indiqué qu’il n’irait pas au FC Séville l’été prochain, la Juventus et l’Atlético de Madrid sont annoncés sur ses traces. Et pour cause, Milik voudrait franchir un cap financier après l’OM…

Milik réclame 4M€ par an