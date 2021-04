Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera prend position pour l’avenir de Neymar !

Publié le 7 avril 2021 à 10h45 par T.M.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Neymar. Coéquipier du Brésilien au PSG, Ander Herrera a d’ailleurs évoqué le cas du Brésilien.

Depuis quelques jours, le feuilleton Neymar fait à nouveau la Une des médias en Espagne. En effet, alors que le Brésilien était parti pour prolonger son contrat avec le PSG, il a été annoncé qu’il avait finalement paralysé les discussions avec le club de la capitale, ayant toujours dans un coin de sa tête un retour au FC Barcelone afin d’évoluer à nouveau avec Lionel Messi. Prolongera, ne prolongera pas ? La question se poserait donc à nouveau à propos pour Neymar. Et à ce sujet, la réponse du vestiaire du PSG est très claire.

« Bien sûr on veut que Neymar reste »