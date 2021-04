Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, dans les pas de Cristiano Ronaldo

Publié le 9 avril 2021 à 17h30 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, semble avoir les idées claires au sujet de la suite de sa carrière.

Il fait la Une de la presse mondiale actuellement et à seulement 22 ans, tout souri à Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain a crevé l’écran face au Bayern Munich (2-3), offrant au PSG une large avance dans les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais parallèlement, son avenir semble se jouer. Le contrat de Mbappé se termine en effet en juin 2022 et, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, il n'a pas encore donné une réponse claire à Leonardo pour une prolongation. Si cette situation persiste, le PSG pourrait bien être contraint de le vendre lors du prochain mercato estival, afin de ne pas le perdre gratuitement dans un an. Récemment interrogé par Sky Sport Italia , Leonardo est resté très évasif au sujet de l’avenir de Mbappé. « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition » a déclaré le directeur sportif du PSG, en marge de la victoire sur le Bayern Munich. « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ».

KM7 veut tout faire comme CR7

Ce moment de flottement pourrait profiter au Real Madrid. Car Kylian Mbappé ne semble avoir que le club madrilène comme objectif. C’est ce qu’assure La Gazzetta dello Sport ce vendredi, pour qui l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait déjà tout prévu pour la suite de sa carrière. D’après les informations du quotidien italien, Mbappé souhaiterait suivre les traces de son idole, Cristiano Ronaldo. Ainsi, La Gazzetta explique que KM7 aurait l’intention de rejoindre le Real Madrid le plus tôt possible, afin de prendre le trône laissé vacant par CR7. L’occasion pourrait arriver très vite, puisque Tuttosport parle d’une énorme offre en préparation du côté du Real Madrid, pour arracher Mbappé au PSG.

Leonardo n'est pas pressé