Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale déjà sur le départ ?

Publié le 19 avril 2021 à 14h00 par A.M.

Recruté l'été dernier dans le cadre d'une opération avec Arthur Melo, Miralem Pjanic joue peu cette au FC Barcelone et serait même déjà sur le départ.

En grande difficulté économique, le FC Barcelone s'était entendu avec la Juventus l'été dernier afin de réaliser une opération purement financière entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Chacun des joueurs a été transféré pour un montant assez proche ce qui a permis de réaliser des plus-values comptables et ainsi gonfler artificiellement ses comptes afin de ne pas risquer de sanctions de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais d'un point de vue sportif, cette opération est un échec pour les joueurs.

Pjanic proposé à trois clubs ?