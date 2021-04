Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé et Neymar, Paris ne tremble plus !

Publié le 22 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Malgré l’incertitude qui règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi est persuadé que le Français et Neymar resteront au PSG.

Et si le PSG parvenait à conserver à la fois Neymar et Kylian Mbappé cet été ? Pour ce qui est de la prolongation de contrat du Brésilien, le sien courant jusqu’en juin 2022, l’affaire est déjà entendue. C’est en effet ce que le10sport.com vous a récemment souligné pour un bail qui le liera au PSG jusqu’à l’été 2026 avec une année supplémentaire en option. Pour Mbappé, la donne n’a toujours pas changé. En effet, le champion du monde refuserait encore et toujours de prolonger son contrat alors que le PSG aurait formulé quatre offres concrètes selon La Cuatro. De quoi faire trembler Nasser Al-Khelaïfi ? Pas vraiment.

« Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part »