Mercato - Barcelone : Xavi, Iniesta… Les légendes du Barça prennent position pour Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 12h30 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta va tout faire pour prolonger Lionel Messi, actuellement en fin de contrat. Et dans sa mission colossale, le président blaugrana peut compter sur l’appui des légendes barcelonaises.

Après avoir voulu quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi en aura la possibilité d’ici quelques semaines. En effet, étant en fin de contrat, l’Argentin se retrouvera libre à moins qu’il ne prolonge prochainement. C’est ce à quoi Joan Laporta va s’atteler prochainement, mais actuellement, Messi ne pense pas à son avenir, préférant se concentrer sur la lutte en Liga. Néanmoins, le cas de La Pulga ne cesse de faire parler et plusieurs rumeurs apparaissent dans les médias. Dernièrement, il avait été annoncé que le PSG avait fait une offre de contrat à Lionel Messi. L’avenir de ce dernier fait donc énormément réagir, y compris les légendes du FC Barcelone qui connaissent très bien le sextuple Ballon d’Or. A l’occasion d’un reportage sur l’Argentin, TV3 est notamment parti interroger Andrés Iniesta, Xavi et Pep Guardiola qui se sont prononcés sur ce dossier épineux.

« Le Barça sans Leo n’est plus le Barça »