Mercato - PSG : L’annonce du PSG sur l’offre faite à Lionel Messi !

Publié le 30 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Selon les dernières informations, le PSG aurait transmis une première offre de contrat à Lionel Messi. Et dans la capitale, on serait visiblement confiant suite à cette proposition.

Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’Argentin attendra le dénouement de la saison pour réellement se pencher sur le sujet. En attendant, Joan Laporta prépare son offensive et surtout ses arguments pour convaincre Messi de rester, mais dans le même temps, les prétendants passent à l’offensive. Cela serait ainsi le cas du PSG. En effet, selon les informations de Marcelo Bechler, Leonardo et la direction parisienne aurait offert un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option à Lionel Messi.

« Notre projet est plus compétitif que celui du FC Barcelone »