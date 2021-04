Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace est confirmée pour l’avenir de Florenzi !

Publié le 29 avril 2021 à 23h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Alessandro Florenzi suscite encore de grandes interrogations, l’Inter Milan aurait bel et bien un œil sur la situation du latéral droit italien du PSG.

Restera, restera pas ? Prêté avec option d’achat par l’AS Rome au PSG depuis l’été dernier, Alessandro Florenzi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Selon les dernières tendances dégagées ce jeudi par la presse italienne, Leonardo aurait bel et bien l’intention de payer les 9M€ de son option d’achat une fois qu’il aura réglé les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Mais Florenzi aurait un autre prétendant de renom…

L’Inter est bien là