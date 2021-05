Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fixe un énorme chantier à Leonardo !

Publié le 5 mai 2021 à 13h15 par A.M.

Après l'élimination du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo dresse les futurs chantiers de Leonardo, à commencer par le recrutement de latéraux et de milieux.

Le parcours européen du PSG a pris fin mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bien qu'il reste encore des objectifs importants à accomplir cette saison, le club de la capitale peut commencer à se projeter vers la saison prochaine. Dans son édito pour RMC , Daniel Riolo dresse ainsi la liste des chantiers qui attendent Leonardo dès cet été, notamment sur le mercato. Et l'objectif semble clair, à savoir se renforcer au poste de latéral droit, mais également recruter au moins deux milieux de terrain de très haut niveau.

«Paris doit recruter deux milieux de haut niveau»