Mercato - PSG : Kylian Mbappé va enfin donner sa réponse pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé entretient le mystère concernant sa prolongation de contrat. L'attaquant français a plusieurs fois répété qu'il souhaitait se concentrer sur la fin de saison avant de prendre une décision définitive. Mais voilà, le PSG vient de se faire éliminer en demi-finale de la Ligue des champions. L'heure est donc venue de donner une réponse.

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG pourrait se décanter dans les prochains jours. Et pour cause, l'attaquant français, dont le contrat s'achève en juin 2022, a toujours répété qu'il souhaitait se concentrer sur les objectifs sportifs du club avant de trancher. Depuis mardi soir, le principal enjeu de la saison est terminé puisque le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City. D'ailleurs, juste après la rencontre, Leonardo a rapidement été interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, ainsi que celle de Neymar. « Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur », confiait-il au micro de RMC Sport. Malgré tout, le temps presse dans ce dossier puisque si Kylian Mbappé ne prolonge pas, il faudra le vendre cet été.

Le PSG éliminé en C1, Mbappé va pouvoir trancher