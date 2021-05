Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Thauvin réglé «à 90%» !

Publié le 7 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Comme annoncé ces dernières heures, Florian Thauvin semble se rapprocher des Tigres de Monterrey où son arrivée serait bouclée à 90% !

Cela pourrait être l'une des grosses surprises de l'été sur le marché des transferts. En effet, ces derniers jours, la presse mexicaine assure que Florian Thauvin est tout proche d'un accord avec les Tigres de Monterrey où il pourrait s'engager pour quatre ans à l'issue de son bail avec l'OM qui s'achève le 30 juin. Au sein du club mexicain, l'ancien joueur de Newcastle retrouverait notamment André-Pierre Gignac.

La grosse annonce des Tigres