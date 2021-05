Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l’incroyable départ de Thauvin au Mexique !

Publié le 6 mai 2021 à 18h45 par T.M.

A la surprise générale, Florian Thauvin devrait filer au Mexique et rejoindre les Tigres de Monterrey. Un choix de carrière inattendu à propos duquel on en sait un peu plus…

A 28 ans, Florian Thauvin s’apprêterait à faire un incroyable choix pour la suite de sa carrière. En fin de contrat à l’OM, l’international français devrait faire ses valises pour filer au Mexique et les Tigres de Monterrey, où il retrouverait alors un certain André-Pierre Gignac. Ces dernières heures, de nombreux médias se sont accordés pour dire que le départ de Thauvin vers les Tigres était quasiment fait. Ce jeudi, L’Equipe est également allé dans ce sens, dévoilant par la même occasion les coulisses de la proposition du club mexicain.

Une offre folle des Tigres !