Mercato - OM : Tout était écrit pour Florian Thauvin…

Publié le 8 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Pourtant dans le viseur de clubs européens, Florian Thauvin a fait le choix de s’engager en faveur des Tigres de Monterrey. Une décision pas si anodine que cela pour l’ailier de l’OM qui ne disposait pas d’un marché rêvé.

C’était dans l’air depuis quelques jours et tout s’est concrétisé vendredi matin avant que l’opération soit officialisée par les Tigres de Monterrey en fin d’après-midi. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin ne prolongera pas à l’OM puisqu’il s’est engagé en faveur de l’équipe mexicaine jusqu’en juin 2026 dans laquelle évolue André-Pierre Gignac depuis son départ de l’OM en 2015. Et alors qu’il semblait figurer dans les petits papiers de plusieurs équipes européennes et françaises dont l’OL et l’OGC Nice, Thauvin a fait le choix de signer un lucratif contrat aux Tigres. Un choix pas si surprenant que ça selon Maxime Dupuis.

Thauvin n’a jamais « eu le marché dont il rêvait »