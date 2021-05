Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire une fleur à Mourinho pour Aréola ?

Publié le 26 mai 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que l’option d’achat était fixée à 12,5M€ dans le prêt convenu avec Fulham d’Alphonse Aréola, le PSG serait désormais prêt à lâcher le champion du monde à la Roma contre un chèque de 10M€.

Et si Alphonse Aréola connaissait un troisième prêt d’affilée après le Real Madrid et Fulham cette saison ? À en croire le Corriere dello Sport, cette hypothèse serait sérieusement prise en considération. Leonardo compterait conserver le trio de gardien composé de Keylor Navas, de Sergio Rico et d’Alexandre Letellier la saison prochaine selon L’Équipe. Pas de place pour Aréola qui revient de son prêt des Cottagers , le club londonien ayant été relégué en Championship. Le média italien explique cependant que son agent Mino Raiola l’aurait proposé au directeur général de la Roma. Tiago Pinto serait d’ailleurs intéressé dans la mesure où José Mourinho attendrait l’arrivée d’un gardien de but.

Un prix revu à la baisse, et Aréola au coeur des discussions avec la Roma