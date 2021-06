Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Varane !

Publié le 19 juin 2021 à 15h15 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait être l’un des coups intéressants de ce mercato estival.

La défense du Real Madrid pourrait être totalement bouleversée par le mercato estival. Sergio Ramos va en effet quitter le club après des longues années passées à défendre le maillot madrilène. Son contrat se termine le 30 juin prochain et le Paris Saint-Germain garderait un œil sur sa situation. Mais Raphaël Varane pourrait également quitter le Real Madrid ! Son contrat se termine en effet dans un an et le Français n’aurait vraisemblablement pas l’intention de prolonger. Là encore, le PSG surveille l’évolution du dossier, prêt à sauter sur la moindre occasion.

Le Real Madrid s’impatiente pour Varane