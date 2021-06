Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ou le duo Sergio Ramos-Ronaldo ?

Publié le 19 juin 2021 à 10h20 par La rédaction

Plus le temps passe, plus un plan de vol se dégage du côté du Paris Saint-Germain. Analyse.

Lorsque l’on analyse le contexte entourant aujourd’hui le Paris Saint-Germain, tout porte à croire que le club de la capitale est en face d’une alternative majeure : soit il prolonge le contrat de Kylian Mbappe, soit il vend l’attaquant parisien et recrute alors le duo Cristiano Ronaldo-Sergio Ramos.

Impossible de financer les deux

Paris est en effet positionné sur les dossiers Sergio Ramos et CR7, mais compte tenu des salaires astronomiques des deux joueurs (Sergio Ramos demande au minimum 12 millions d’euros net par an, alors que Cristiano Ronaldo espère entre 25 et 30 millions net annuel), le PSG ne pourra envisager leur arrivée qu’en cas de vente de Mbappe. Il apparaît en effet impossible pour Paris de financer le duo Sergio Ramos-CR7 tout en prolongeant le contrat de l’attaquant français dans le même temps.