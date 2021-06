Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce très claire sur une arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 19 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos figure sur les tablettes du PSG. Mais Fabio Capello ne croit pas à cette option pour son ancien protégé…

« A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi. Séville est mon deuxième club, mais pour le moment je ne considère pas cette option, et eux non plus. Barcelone ? C'est un grand non, aussi grand que le Bernabéu », confiait Sergio Ramos jeudi lors de sa conférence de presse d’adieux au Real Madrid, puisque le défenseur espagnol est arrivé en fin de contrat. Ramos se cherche donc un nouveau challenge, qui pourrait bien être le PSG, annoncé sur ses traces. Mais certains semblent douter de cette possibilité parisienne…

« Il ne finira pas au PSG »