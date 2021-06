Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria aurait bouclé une deuxième recrue !

Publié le 19 juin 2021 à 13h10 par Th.B.

Alors que Konrad de la Fuente a été envoyé à l’OM ces derniers jours, le FC Barcelone et le club phocéen auraient bien trouvé un accord total pour un transfert de 3,5M€ pour l’international américain de 19 ans.

Depuis quelques jours à présent, l’OM semble travailler sur la venue de Konrad de la Fuente, international américain de 19 ans, qui a été formé au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2022 bien qu’il y ait une option dans cet accord pour qu’il rallonge la durée de son engagement, l’ailier du Barça devrait quitter le club culé comme Mundo Deportivo l’a confié ce samedi matin. Dans la journée de vendredi, un terrain d’entente financier aurait été trouvé entre l’OM et le FC Barcelone pour un transfert définitif. Cependant, le Barça serait parvenu à s’arranger avec le président Pablo Longoria afin de conserver 50% des droits du joueur. Et le transfert de Konrad de la Fuente à l’OM serait bel et entériné.

Accord total et visite médicale prévue

C’est en effet ce que Mohamed Bouhafsi a confirmé sur son compte Twitter . Le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport s’est montré très clair quant au fait qu’un accord total aurait été convenu entre les différentes parties. Il s’agirait d’un transfert s’élevant à 3,5M€ pour un contrat qui liera Konrad de la Fuente à l’OM jusqu’en juin 2025. Sa visite médicale serait programmée pour le début de la semaine à venir. Et selon les informations du journaliste de Sky Sport Matteo Moretto sur son compte Twitter , la visite médicale en question aura lieu le mercredi ou le jeudi de la semaine prochaine.