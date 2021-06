Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt plombé par le PSG sur un dossier ?

Publié le 23 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM mais également le Stade Rennais alors qu’il est désormais libre de tout contrat, David Luiz figure également sur les tablettes du PSG qui envisage sérieusement son retour cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se prépare à un mercato estival, autant dans le sens des départs que celui des arrivées. Et parmi les pistes chaudes du moment au sein du projet McCourt, on note notamment la présence de David Luiz qui a déjà reçu une offre contractuelle de 2 ans de la part de l’OM conformément aux révélations exclusives du 10sport.com. Mais Jorge Sampaoli n’est pas seul sur le coup…

Le PSG étudie un retour de David Luiz

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG est également dans la course pour David Luiz. Une piste initiée par Nasser Al-Khelaïfi, qui garde un excellent souvenir de sa collaboration avec le défenseur central brésilien entre 2014 et 2016, mais le président du PSG n’est pas vraiment soutenu par Mauricio Pochettino ni Leonardo dans son envie de rapatrier David Luiz. Affaire à suivre…