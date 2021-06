Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les prochaines recrues de Leonardo déjà identifiées ?

Publié le 28 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le PSG devrait officialiser d’ici peu les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Leonardo travaillerait déjà pour acter de nouveaux renforts pour Mauricio Pochettino.

A peine le mercato estival ouvert, le PSG a officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Libre, le Néerlandais s’est engagé pour 3 ans. Un renfort de poids acté par Leonardo qui s’apprête visiblement à réaliser un recrutement de folie. En effet, tout serait bouclé ou quasiment avec Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi et désormais, il ne manquerait plus que l’officialisation pour que le portier italien et le latéral marocain deviennent des joueurs du PSG à part entière. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là…

Qui après ?

Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi… Le PSG va frapper très fort cet été et Leonardo pourrait bien mettre la barre encore plus haute. En effet, selon les informations de Saber Desfarges, le directeur sportif parisien serait déjà au travail sur d’autres dossiers. Et c’est notamment au poste de défenseur central (Ramos ? Varane ?) et d’attaquant (Kean ? Correa ?) qu’on s’activerait au sein de la direction du PSG.