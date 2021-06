Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti juge l’opération Donnarumma !

Publié le 25 juin 2021 à 16h45 par A.C.

De retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur le départ de Gianluigi Donnarumma du Milan AC au PSG, deux clubs qu’il connait bien.

Alors que Keylor Navas a réalisé une saison éblouissante, il devrait avoir un sacré concurrent au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Leonardo a en effet sauté sur l’occasion et devrait bientôt boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC. Actuellement à l’Euro avec l’Italie, le gardien aurait déjà passé ses visites médicales et on n’attendrait plus que sa signature du côté du PSG. Pour le remplacer, le Milan AC a décidé de miser sur un ancien parisien, avec Mike Maignan du LOSC.

« J'ai parlé avec Maldini et lui ai exprimé ma satisfaction, c'était un choix qui a fait beaucoup de bruit »