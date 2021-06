Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma se fait fracasser pour son choix !

Publié le 24 juin 2021 à 22h45 par A.M.

Alors qu'il a refusé de prolonger son contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma va s'engager avec le PSG. Un choix que Marco Simone a dû mal à comprendre.

Cet été, le Paris Saint-Germain ne cherchait pas de gardiens de but compte tenu de la saison de Keylor Navas. Cependant, une énorme opportunité s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. Après un très long feuilleton, le portier italien a refusé de prolonger à l'AC Milan et devrait signer au PSG dans les prochaines heures. Un choix qui fait débat en Italie puisque Donnarumma aurait pu incarner le présent et l'avenir de Rossoneri où il a été formé. C'est la raison pour laquelle Marco Simone, ancien attaquant du PSG et de l'AC Milan, a du mal à comprendre la décision du portier de la Squadra Azzura .

Simone très déçu du choix de Donnarumma