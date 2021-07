Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Kamara relancé par un club de Ligue 1 ?

Publié le 17 juillet 2021 à 9h45 par D.M.

L'OM doit vendre et pourrait se séparer de plusieurs joueurs dont Boubacar Kamara. Valorisé entre 20 et 25M€, le joueur serait sur les tablettes de nombreux clubs à l'instar du Milan AC ou encore de l'AS Monaco.

8. C’est le nombre de recrues qui sont arrivées à Marseille ces derniers jours. Pablo Longoria n’a pas chômé lors de cette première partie de mercato estival, mais va devoir s’attaquer à un autre chantier. En effet, le président de l’OM va chercher à dégraisser son effectif et se séparer de nombreux joueurs. Plusieurs éléments sont concernés par un départ à l’instar de Boubacar Kamara. Formé à Marseille, le polyvalent joueur ne devrait pas prolonger son contrat et aurait de grandes chances de quitter l’OM lors de ce mercato estival.

Kamara dans le viseur de l'ASM, de l'AC Milan et de clubs anglais