Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse inquiétude pour Gerson ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Recrue phare de l'été à Marseille, Gerson suscite toutefois certains doutes notamment à cause de son premier passage raté en Europe.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à investir un gros montant pour recruter Gerson qui débarque en provenance de Flamengo. Un transfert qui a d'ailleurs été commenté puisque le milieu de terrain brésilien avait raté son premier passage en Europe à l'AS Roma et à la Fiorentina. Cependant, Gerson s'était rapidement montré très rassurant à l'occasion de sa présentation officielle à Marseille.

Gerson rassure