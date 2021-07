Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 29 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi est pour l’instant un joueur sans contrat et négocie toujours une prolongation avec le FC Barcelone, Memphis Depay affiche plus que jamais son envie de jouer aux côtés de la star argentine.

Prolongera, prolongera pas ? Lionel Messi est arrivé au terme de son contrat avec Barcelone en fin de saison, et à ce jour, l’attaquant argentin est sans club. À en croire les dernières tendances, il négocie actuellement avec le Barça, qui cherche à dégraisser avant de pouvoir acter la prolongation de Messi. Et en attendant l’issue de ce feuilleton, Memphis Depay a fait passer un message fort à La Pulga dans un entretien accordé à Sport.

« J’espère que ce sera possible de jouer avec lui »