Mercato - Barcelone : Laporta connait la date de la signature de Messi !

Publié le 28 juillet 2021 à 14h00 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a toujours pas signé un nouveau bail avec le Barça. A Barcelone, on verrait La Pulga rempiler en début de semaine prochaine pour une reprise avec le groupe de Ronald Koeman dès le 4 aout.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est sans club depuis presque un mois. Actuellement en vacances, La Pulga devrait rempiler avec le Barça dès son retour. Du moins, c'est ce qu'espère Joan Laporta et un certain Memphis Depay. Alors qu'il vient de signer au FC Barcelone, l'international néerlandais a fait clairement savoir qu'il voulait évoluer avec Lionel Messi cette saison. « (Rêvez-vous de partager une ligne d'attaque avec Lionel Messi et à quoi ressemblerait votre association ? Ce serait incroyable de jouer avec lui. J'espère que ce sera possible. Il possède un grand nombre de qualités dont l'équipe a besoin et il serait important de tout construire autour d'elles. Il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Pour moi, ce serait fantastique de jouer à ses côtés et de gagner des titres, vraiment. (...) Si j'ai reçu un message de la part de Lionel Messi depuis ma signature ? (Rires) Non... Je pense qu'il profite du titre avec l'Argentine, qui a été quelque chose d'incroyable pour lui » , a déclaré Memphis Depay à Sport.es ce mercredi matin.

Le Barça voit Lionel Messi rempiler en début de semaine prochaine