Mercato - Barcelone : Memphis Depay justifie son arrivée au Barça !

Publié le 28 juillet 2021 à 12h00 par A.D.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de l'OL, Memphis Depay a rejoint librement le FC Barcelone cet été. Interrogé ce mercredi matin, l'international néerlandais a expliqué son choix de signer au Barça et a révélé que Frenkie de Jong l'avait poussé à le rejoindre en Catalogne.

Après quatre saisons et demie de bons et loyaux services à l'OL, Memphis Depay a décidé de migrer vers le FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin avec les Gones , l'international néerlandais s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Barça cet été. Lors d'un entretien accordé à Sport.es ce mercredi matin, Memphis Depay a justifié son arrivée au FC Barcelone, avant de dévoiler le rôle clé joué par Frenkie de Jong.

«Je suis venu dans ce club pour gagner des trophées»