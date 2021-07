Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre de 15M€ formulée pour un cadre de Sampaoli ?

Publié le 29 juillet 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara est notamment courtisé par l’AS Monaco qui aurait fait parvenir une offre dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara fait partie des éléments annoncés sur le départ cet été, au même titre que Duje Caleta-Car et Dario Benedetto. Le jeune milieu défensif marseillais, reconverti avec succès à ce poste ces dernières années, n’a jusqu’ici pas affolé le marché étant donné que l’OM réclamerait entre 20M€ et 25M€ pour envisager une vente de Kamara. Et l’AS Monaco l’a appris à ses dépens…

Monaco propose 15M€ pour Kamara, mais…