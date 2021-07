Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge enfin dans ce dossier sensible de l’été !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il dispose d’un bon de sortie de la part de l’OM pour cet été, Boubacar Kamara n’a jusqu’ici pas vraiment affolé le marché. Mais il semblerait qu’un club ait enfin dégainé pour tenter de recruter le jeune milieu de terrain défensif marseillais, et ce dossier pourrait donc s’accélérer…

Au même titre que Duje Caleta-Car et Dario Benedetto, Boubacar Kamara dispose d’un bon de sortie pour cet été histoire de rapporter des liquidités à l’OM et d’alléger la masse salariale. Alors que le club phocéen a enchainé les arrivées ces dernières semaines avec Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, William Saliba, Pau Lopez et Luan Peres, l’heure est désormais au dégraissage pour le club phocéen. Et le cas Kamara, qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM mais peine encore à trouver preneur, a d’ailleurs agacé Pablo Longoria ces derniers jours en conférence de presse : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » , a indiqué le président de l’OM. Mais ça bouge enfin dans ce dossier…

L’AS Monaco a fait une offre pour Kamara

Comme l’a annoncé un journaliste de Winamax, l’AS Monaco serait passée à l’action pour tenter de déloger Boubacar Kamara de l’OM et aurait formulé une offre à hauteur de 15M€ pour racheter la dernière année de contrat du jeune milieu défensif phocéen. Finalement, Pablo Longoria aurait décliné cette proposition du club de la Principauté, mais ce dossier semble donc enfin se décanter un peu puisque jusqu’ici, hormis des intérêts annoncés de plusieurs écuries étrangères (Milan AC, Newcastle…), aucune offre formelle n’avait été proposée à l’OM pour Kamara. Pourtant, l’international espoirs français a déjà affiché ses envies de quitter son club formateur depuis un moment.

« Prêt à aller n’importe où »