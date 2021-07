Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Camavinga !

Publié le 30 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga intéresse également Manchester United. Et Rennes pourrait envisager un départ du milieu de terrain français pour environ 40M€ cet été…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne devrait pas s’éterniser au sein du son club formateur. Pisté par le PSG et Manchester United ainsi que d’autres grosses écuries européennes, le milieu de terrain français serait en train de préparer activement son départ. Et le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur l’évolution du dossier Camavinga en coulisses.

« Son prix est autour de 35/40M€ »