Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz, Khazri… Claude Puel va tenter une grosse opération cet été !

Publié le 4 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Après une saison à oublier, l’ASSE veut dès cet été repartir sur de bonnes bases et pour cela, quelques changements devraient apparaitre dans l’effectif stéphanois. La direction pourrait ainsi se servir de Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri pour se renforcer.

L’ASSE a connu une saison en Ligue 1 très compliquée et a réussi à se sauver dans les dernières journées. Pour remédier aux différents problèmes de l’équipe, et éviter de revivre ce scénario, les dirigeants stéphanois pourraient dès cet été effectuer de grands changements dans l’effectif. Si Claude Puel semble toujours avoir la confiance de sa direction ainsi que de son groupe, certains joueurs de l’ASSE seraient sur le point d’être poussées vers la sortie.

L'ASSE voudrait échanger Boudebouz et Khazri