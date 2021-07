Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, OL, LOSC... Cette piste de Longoria affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h10 par D.M.

Courtisé par l'OL et le LOSC, Zinédine Ferhat privilégierait un départ vers l'OM comme l'a confirmé son entourage. Mais pour l'heure, les discussions ne seraient pas à un stade avancé.

Prêté la saison dernière à l’OM, Pol Lirola espère faire son retour à Marseille lors de ce mercato estival. Pablo Longoria a débuté des discussions avec la Fiorentina pour boucler ce dossier, mais un accord tarde à être trouvé. Le président espagnol espère enregistrer le retour du latéral droit, mais en cas d’échec, l’OM pourrait se tourner vers Zinédine Ferhat. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, le joueur de Nîmes apparait dans les petits papiers de Longoria, mais aussi de l’OL et du LOSC, et pourrait offrir une solution supplémentaire à Jorge Sampaoli.

Ferhat privilégie un départ vers l'OM