Mercato - PSG : Voilà pourquoi il faut prendre Théo Hernandez…

Publié le 5 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Théo Hernandez, voilà les raisons pour lesquelles Leonardo aura tout intérêt à recruter le latéral gauche français du Milan AC.

Auteur d’une saison XXL avec le Milan AC, Théo Hernandez attire logiquement l’œil sur le marché des transferts. Le latéral gauche français est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui envisagerait très sérieusement d’attirer une pointure à ce poste avant la fin du mercato estival, et cible donc Hernandez à cet effet. Et l’ancien joueur du Real Madrid pourrait parfaitement répondre aux besoins actuels du PSG.

Le PSG veut une pointure à gauche

En effet, Leonardo a vendu Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen et chercherait à se débarrasser au plus vite de Layvin Kurzawa, ce qui explique donc la volonté du PSG de recruter à gauche. De plus, Juan Bernat revient d’une longue blessure au genou et n’apporte à ce jour aucune garantie sur le plan physique, et il faut donc mettre le paquet pour Théo Hernandez.