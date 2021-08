Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG ne lâche clairement pas l’affaire pour Mbappé !

Publié le 5 août 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions actuellement, le PSG croirait visiblement en ses chances.

Si le PSG réalise un recrutement exceptionnel, il y a un dossier qui intéresse tout particulièrement : Kylian Mbappé. Ayant repris la saison avec le club de la capitale, l’international français pourrait toutefois ne pas la disputer au Parc des Princes. En effet, bien que Nasser Al-Khelaïfi ait fermé la porte à un départ de Mbappé cet été, celui-ci refuserait toujours de prolonger. Et étant donné que le joueur de Mauricio Pochettino est dans sa dernière année de contrat, le PSG s’exposera alors au risque de perdre librement sa pépite dans un an.

Le PSG y croit !