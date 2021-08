Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pense à un coup colossal, mais…

Publié le 6 août 2021 à 5h00 par T.M.

Regardant du côté du PSG pour son avenir, Cristiano Ronaldo plairait également à Leonardo. Un transfert serait toutefois encore loin d’être fait.

A Paris, les Qataris ont toujours eu un grand rêve : attirer Cristiano Ronaldo. A chaque mercato, le nom du Portugais revenait aux abords du Parc des Princes. Souvent annoncé proche du PSG, CR7 n’a toutefois jamais rejoint le club de la capitale. Cette fois pourrait-elle être différente ? Cela est fort possible. En effet, alors que Cristiano Ronaldo n’a plus qu’un an de contrat à la Juventus, les deux parties ne diraient à non à un transfert cet été. Direction donc le PSG ?

Un transfert à condition…