Mercato - PSG : Kanté, Bernat… Cette énorme révélation sur les intentions de Mbappé !

Publié le 6 août 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré le recrutement XXL du PSG cet été, Kylian Mbappé a encore des doutes concernant l’effectif parisien.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail. La raison ? Elle serait sportive puisque l’attaquant du PSG estimerait que l’effectif parisien n’est pas à la hauteur de ses attentes. Surprenant compte tenu du recrutement estival réalisé par le club de la capitale avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Mais Dominique Séverac a une explication.

«Il se demande si le PSG est une équipe compétitive»