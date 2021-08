Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par Lukaku pour Lionel Messi ?

Publié le 7 août 2021 à 18h15 par A.D.

Le PSG et Chelsea seraient en concurrence pour le recrutement de Lionel Messi. Mais heureusement pour Leonardo, Thomas Tuchel n'aurait pas approché La Pulga car il serait obnubilé par Romelu Lukaku.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. Dans cette optique, le PSG est en embuscade et est déjà passé à l'offensive pour obtenir gain de cause. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat de 25M€ net annuels à Lionel Messi pour le convaincre de rallier Paris cet été. En plus du PSG, Chelsea serait également sur les traces de La Pulga . Toutefois, Thomas Tuchel n'aurait pas bougé son petit doigt pour le moment.

Aucune discussion entre Tuchel et Messi à cause de Lukaku ?