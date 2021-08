Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Proche de Paris, Messi reçoit un énorme appel du pied !

Joueur argentin, Maxi Rodriguez s'est prononcé sur une possible arrivée de Lionel Messi aux Newell's Old Boys après son passage au PSG.

Le scénario est totalement inattendu. Proche de prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne signera pas de nouveau contrat avec le club catalan. Les deux parties n’ont pas réussi à trouver un accord en raison notamment des grosses difficultés financières de la formation blaugrana. Comme annoncé par le 10Sport.com, Lionel Messi est proche de s’engager avec le PSG, qui lui a transmis une première proposition. Club formateur de l’international argentin, les Newell’s Old Boys n’accueilleront donc pas le joueur cet été. Mais le club de Rosario pourrait bien tenter de le recruter, une fois son passage au PSG terminé comme l’a indiqué Maxi Rodriguez.

« Nous verrons plus tard ce qu’il va se passer »