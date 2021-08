Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eduardo Camavinga est clairement prévenu pour son avenir !

Publié le 7 août 2021 à 14h30 par T.M.

Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 a débuté, Eduardo Camavinga est toujours à Rennes. Toutefois, d’ici la fin du mois d’août, tout peut encore bouger et du côté des Bretons, on a tenu à être très clair pour l’international français.

Révélé sous le maillot de Rennes il y a maintenant deux saisons, Eduardo Camavinga veut désormais confirmer tout son talent à un niveau supérieur. Pour cela, à l’occasion de ce mercato estival, l’international français souhaiterait visiblement quitter la Bretagne et pour cela, il refuserait notamment de prolonger son contrat, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2022 avec Rennes. A un an du terme de son bail, Camavinga est donc dans une position idéale pour s’en aller. Toutefois, pour le moment, le milieu de terrain est toujours du côté de Roazhon Park au sein de l’effectif de Bruno Génésio. Annoncé dans le viseur du PSG, ce qui serait sa priorité, de Manchester United ou encore du Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a toujours pas bougé alors que la saison de Ligue 1 va débuter ce dimanche pour les Rennais face au RC Lens. Mais comme expliqué par les Bretons, il est inconcevable de rester dans cette situation. Par conséquent, soit la pépite bretonne prolonge, soit elle s’en va.

« Partir libre, pour un enfant du club comme lui, je pense que ce n'est bon pour personne »