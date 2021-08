Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar voit grand pour Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Sur le point de débarquer au PSG, Lionel Messi pourrait rapidement devenir une figure forte du Qatar comme l’est Neymar depuis quelque temps. Explications.

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, les propriétaires qataris cultivaient jusqu’à ce jour un désir clair : mettre la main sur l’une des deux superstars du football mondial, à savoir Cristiano Ronaldo, sous contrat à la Juventus jusqu’en juin 2022, ou Lionel Messi libre depuis le 30 juin, mais pour qui le PSG peut tranquillement lancer une offensive depuis l’annonce du FC Barcelone jeudi soir sur son départ. Un accord serait sur le point d’être total au sujet du futur salaire de Lionel Messi au PSG alors que le club parisien est très confiant comme le10sport.com vous l'a dévoilé vendredi dernier.

Un rôle d’ambassadeur du Qatar comme pour Neymar ?