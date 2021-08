Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ouvre déjà la porte à un retour de Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 12h15 par La rédaction

Après l’annonce officielle du départ de Messi, le président du Barça Joan Laporta n’a pas exclu la possibilité d’un retour de l’Argentin.

Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire est terminée. Officiel depuis le communiqué du club catalan, le départ de Lionel Messi a eu l'effet d’une bombe. Les images de La Pulga , à l’occasion de sa dernière prise de parole à Barcelone, ont ému tout le monde du football. Le sextuple Ballon d’Or devrait s’engager dans les heures qui viennent avec le PSG, sûrement pour son dernier challenge en Europe. Mais Joan Laporta, le président du FC Barcelone a d’ores et déjà émis l’hypothèse d’un retour de l’Argentin.

« Les portes du Barça seront toujours ouvertes pour toi »