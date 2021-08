Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Échec et mat pour Leonardo avec Mbappé à cause… de Messi ?

Publié le 9 août 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 9 août 2021 à 11h35

Bien que le PSG ait formulé une offre alléchante à son entourage pour qu’il prolonge son contrat, Kylian Mbappé ne pourrait finalement pas rester au PSG avec l’arrivée de Lionel Messi selon la presse espagnole.

Le PSG vit un mercato estival des plus excitants qui a démarré sur les chapeaux de roues et qui pourrait finir en apothéose. Contrairement à l’été dernier, Leonardo est rapidement parvenu à boucler plusieurs jolis coups à 0€, à l’instar de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, sans oublier les 60M€ hors bonus dépensés pour Achraf Hakimi. Et dans les prochaines heures, il se pourrait que le PSG mette enfin la main sur Lionel Messi, grand rêve de QSI, 10 ans après le rachat du club parisien par les propriétaires qataris. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, une offre pour un salaire annuel net de 25M€ a été formulée à Lionel Messi alors que le PSG est toujours dans l’attente de voir l’Argentin donner son total accord avant d’annoncer sa venue. Sky Sports a confirmé la tendance ce lundi matin tout en assurant que le clan Messi serait toujours à Barcelone afin de bien étudier chacune des options qui se présentent à sextuple Ballon d’or. Mais le PSG semble être bien parti pour rafler la mise. Mais qu’adviendra-t-il donc de Kylian Mbappé ? Alors que la masse salariale du PSG va encore gonfler avec la venue de Messi, le Paris Saint-Germain n’a toujours vendu que Mitchel Bakker cet été. Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité ces derniers jours, Mbappé ne dispose d’aucune autre offre hormis la prolongation de contrat soumise par le PSG qui se rapproche de ses attentes d’un point de vue sportif et financier.

Le PSG continue d’y croire et la Mairie de Paris aussi, mais…

De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’une attaque de feu composée de Neymar, de Kylian Mbappé ET de Lionel Messi. Marca a dimanche souligné le fait que le président Nasser Al-Khelaïfi saliverait à l’idée de voir ces trois stars du football mondial mettre le feu dans les défenses adverses. De plus, le président du PSG n’aurait pas l’intention de vendre Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato et tenterait tant bien que mal d’obtenir l’aval du champion du monde pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2022. Maire de Paris, Anne Hidalgo a d’ailleurs récemment interpellé les décideurs du PSG pour que Messi et Mbappé soient au club pour un moment. « Messi ? Son arrivée serait une excellente nouvelle. Messi est un immense joueur, une belle personne qui par sa fidélité à son club de toujours montre qu’il a de vraies valeurs. Je ne veux pas que ce soit au détriment de Kylian Mbappé, je veux bien les deux mais pas un départ de Kylian ». a confié Anne Hidalgo à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien . De quoi calmer les ardeurs du Real Madrid ? Pas vraiment.

…le Real Madrid reste en embuscade alors que le PSG devrait laisser filer Mbappé !