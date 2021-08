Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Messi, c’est le jackpot assuré !

Publié le 11 août 2021 à 2h00 par A.M.

Alors que Lionel Messi va porter le maillot du PSG, cela devrait permettre au club de la capitale de générer de nouveaux revenus importants.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lionel Messi va toucher un salaire avoisinant les 25M€ net par an. La masse salariale du PSG va donc encore augmenter, mais selon le spécialiste de l’économie du sport Virgile Caillet, le club de la capitale va surtout pouvoir largement augmenter ses revenus grâce à l'arrivée de La Pulga .

«Les revenus que procurait Messi à Barcelone sont estimés à environ 100M€»