Mercato - PSG : Mauricio Pochettino court un grand danger !

Publié le 11 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Mauricio Pochettino a certes récemment prolongé son contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2023. Néanmoins, son avenir résiderait dans sa capacité à faire briller Kylian Mbappé, Neymar ET Lionel Messi ensemble cette saison.

Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Grâce à la venue de la légende vivante du FC Barcelone, le PSG aura le loisir d’aligner cette saison les numéros 10 des sélections française, brésilienne et argentine sur le front de l’attaque de l’effectif de Mauricio Pochettino. Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en janvier dernier et prolongé ces dernières semaines jusqu’en juin 2023, le technicien argentin aura la lourde tâche de faire cohabiter son compatriote aux deux stars offensives du PSG cette saison. Et cette mission serait prioritaire aux yeux de Doha.

Pochettino remercié s’il ne parvient pas à faire flamber le PSG avec Messi ?