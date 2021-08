Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Longoria est validé en interne !

Publié le 11 août 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur le recrutement de Pablo Longoria, Jordan Amavi assure être particulièrement impressionné par Cengiz Under.

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria n'a pas chômé, bouclant l'arrivée de huit renforts : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Un recrutement rondement mené sur lequel s'est prononcé Jordan Amavi qui se dit notamment impressionné par Cengiz Under.

Amavi impressionné par Under